Lunedì 11 Dicembre 2023, 09:31

Te stai a accollà, sai perché in romano si usa questa espressione e cosa significa? L'espressione "te stai a accollà" è un famoso detto romano che affonda le sue radici nell'antica etimologia romana e dalla cultura del luogo. Se vi è mai capitato di dover affrontare una persona particolarmente invadente o pressante, avete sperimentato ciò che a Roma viene definito in maniera sintetica come "accollo". Questa espressione, radicato nella cultura romana, si riferisce a relazioni interpersonali indesiderate. Si manifesta con frasi come "te stai a accollà" o "nun t’accollà". Un avvertimento per evitare di essere invadenti. Nonostante l'origine romana, l'uso di questa espressione si è diffuso oltre i confini della Capitale, grazie anche al successo ad esempio di Zerocalcare su Netflix. Ci sono diverse scuole di pensiero, con diversi contesti di riferimento. Oggi, ne prendiamo in analisi tre, che sembrano essere i più plausibili. L’espressione "accollo" appartiene al linguaggio italiano e deriva dal verbo "accollare”. Nel dizionario è descritto come "parte di un carico che grava sul collo delle bestie o sul davanti di un veicolo a due ruote”. Ricordiamo anche che il termine "accollo" è utilizzato anche nel contesto giuridico, indicando l'assunzione volontaria di un impegno o di un onere. Esiste anche un'interpretazione dell'espressione più popolare e meno sottile: l'"accollo" potrebbe derivare da "colla”. Photo: Shutterstock Music: Korben



Perché si dice ‘fa un freddo cane?’ Ecco spiegato il motivo dell’uso di questa espressione