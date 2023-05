Amici 22, la semifinale (rimandata per Covid) si farà: ecco la data della registrazione

Giovedì 4 Maggio 2023, 10:19 - Ultimo aggiornamento: 10:21

Il Covid non ferma Amici di Maria De Filippi. La semifinale del talent show di Canale 5 era in bilico per un focolaio che vede protagonisti 4 allievi e alcuni membri del personale tecnico. Per questo motivo c’era la possibilità che la data della penultima puntata slittasse. L’ufficio stampa del programma aveva fatto sapere: “Non siamo in grado di prevedere nulla, davanti al Covid non possiamo fare nulla. La semifinale potrebbe essere spostata, ma attendiamo notizie dalla produzione”. Invece, a quanto pare, sabato 6 maggio il pubblico assisterà regolarmente all’appuntamento con la trasmissione. La registrazione si sarebbe dovuta tenere il 4 maggio, e in effetti questa tabella di marcia non può essere rispettata a causa delle condizioni di 4 dei protagonisti dello show. La sempre informata pagina Amici News, però, fa sapere che l’appuntamento è rimandato solo di poche ore: si parla infatti di venerdì pomeriggio oppure sabato mattina.

Foto: Ufficio Stampa Amici Music: Korben

