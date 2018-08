Rete 3 down in tutta Italia nella mattinata: problemi soprattutto al Nord

Vediamo se con questi disservizi si scusano in maniera seria. Magari togliendo il 4G a pagamento #tredown — $voce$ (@Ale_Gaino) 2 agosto 2018

@Tre_it ancora una volta lascia senza dati e connessione. Dopo il secondo disservizi a poche settimane dall’ultimo Chiediamo come utenti un mese di dati gratuiti #Tredown #3down — Ludovica Schiaroli (@molotov00) 2 agosto 2018

Ogni mattina un cliente @Tre_It si sveglia e sa che non avrà connessione dati.

Ogni mattina un cliente @WindItalia- si sveglia e sa che avrà una connessione lentissima.



Non importa che tu sia Tre o Wind, sai già che hai un operatore che funziona male. #tredown — Fran Altomare (@FranAltomare) 2 agosto 2018

Nuovo down per l'operatore telefonico. Come accaduto già tre settimane fa diverse gli utenti hanno segnalato sui social problemi e disservizi, tanto che l'hashtagè subito balzato nei trend topic. Il problema è stato registrato questa mattina ed entro il pomeriggio è stato risolto.Ad essere interessato dal disservizio è stato soprattutto il Nord Italia: sul sito Downdetector la mappattura delle aree maggiormente colpite. Il 10 luglio, Tre era andata in "Down" per un'intera giornata. Le associazioni dei consumatori sono sul piede di guerra per chiedere la risoluzione del contratto senza penali.