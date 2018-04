Frascati ospiterà la macchina sperimentale per la fusione nucleare

Sarà costruita nel Lazio, a Frascati (Roma), la macchina sperimentale da 500 milioni di euro Divertor Test Tokamak (DTT). Farà parte del Centro di eccellenza internazionale per la ricerca sulla fusione nucleare e dovrà fornire risposte sulla fattibilità scientifica e tecnologica della produzione di energia dalla fusione. Lo rende noto l'Enea, il cui Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione conclusiva con la graduatoria finale delle nove località candidate ad ospitare la macchina.



«Oggi è l'Italia che vince. Perché investe sulla conoscenza e sull'energia sostenibile con un progetto che garantisce prospettive scientifiche e occupazionali positive per tutti e, in particolare, per i giovani». Così il Presidente dell'Enea, Federico Testa, sul via libera del Cda dell'Agenzia alla Relazione che vede Frascati in testa come sede della maxi infrastruttura DTT per la ricerca sulla fusione nucleare.

«Vittoria! Da Enea ok per realizzare a Frascati centro mondiale di ricerca su energia nucleare pulita e sicura. 500 milioni di investimenti pubblici ed europei e 1.600 nuovi posti di lavoro per giovani ricercatori. Ci abbiamo creduto dall'inizio con un investimento da 25 milioni. Invertiamo la rotta, con il Lazio l'Italia vince». Lo scrive in un post su Facebook il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.