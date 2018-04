Facebook, Soro (Garante privacy): Zuckerberg si metta in regola o gli affari crolleranno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Gli scandali come Cambridge analytica. Il business con le speculazioni in Borsa. Facebook, ma non solo, ha spadroneggiato sul web in totale anarchia. Con l'effetto devastante di rendere gli Stati più deboli dei giganti della Rete. E «una Rete priva di regole - chiarisce il presidente dell'Autorità per la privacy Antonello Soro - non è più libera, ma lo è molto meno, se è vero che ha generato questa nuova geografia dei poteri». Presidente Soro, l'ultima rivelazione di...