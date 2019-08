Incidente a Spa in Formula 2, morto il pilota francese Hubert

Automobilismo, spaventoso incidente nella prova di Formula 2 sul circuito di Spa-Francorchamps, in Belgio, che ospita il week-end delle auto. L'impatto ha coinvolto tre auto durante il secondo dei 25 giri programmati, dopo che la corsa aveva superato la salita dell'Eau Rouge: è stato a quel punto che, per cause ancora da accertare, si sono scontrate le monoposto del giapponese Marino Sato, del francese Anthoine Hubert e dello statunitense Juan Manuel Correa. Quest'ultimo, che corre su una Sauber, si è ribaltato ed è scivolato. La gara è stata sospesa, quindi definitivamente cancellata.

Anthoine Hubert, morto pilota di 22 anni: era al suo esordio in Formula 2



Spaventoso l'incidente di oggi a Spa in Formula 2. Perché bisogna morire per sport? https://t.co/jx5PYHoZ6L — Paolo Serravillo (@paologold) August 31, 2019

È morto il pilota francese Anthoine Hubert. Lo riferisce il giornale belga Soir. Hubert, la cui monoposto si era rovesciata più volte ed era stata tranciata nell'incidente, era stato portato in ospedale insieme allo statunitense Juan Manuel Correa, anche lui ferito nella carambola, ma è deceduto. Quest'ultimo avrebbe le gambe fratturate. Hubert avrebbe compiuto 23 anni il prossimo 22 settembre ed era alla sua stagione d'esordio in Formula 2 con il team Arden, una promozione arrivata dopo avere conquistato il titolo lo scorso anno nella GP3 Series. Il pilota transalpino, che era anche entrato a far parte della Renault Sport Academy, aveva centrato il primo successo in Formula 2 a Montecarlo in gara 2, un successo poi bissato due settimane dopo sulla pista di casa al Paul Ricard.

