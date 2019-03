Formula 1, Wolff: «Ferrari delusa? Penso solo un set-up sbagliato»

Toto Wolff, team principal della Mercedes, pensa che la prova deludente della monoposto di Maranello nel Gran Premio d'Australia debba essere imputata più ad un errore nel set-up che non ad una intrinseca lentezza della macchina. La Ferrari partiva favorita nella gara inaugurale della stagione 2019, almeno a guardare i risultati dei test pre-stagionali. Ma a Melbourne la Mercedes ha ribaltato i pronostici, conquistando la prima fila in prova e piazzando in gara la doppietta Bottas-Hamilton, mentre né Sebastian Vettel né Charles Leclerc sono saliti sul podio. «Sicuramente la Ferrari non ha soddisfatto le aspettative del team. Ma penso che sia difficile trovare il punto debole di queste nuove auto. In un weekend di gara in cui hai fondamentalmente due giorni per trovare il set-up giusto, penso che abbiano preso una strada sbagliata - è l'opinione di Wolff, riportata da 'Autopost' - Non penso che ci sia un grosso problema di prestazioni».



Però, ammette, «sì, sono sorpreso di non vederli sul podio perché erano molto forti a Barcellona». «Ma il Bahrain è un circuito completamente diverso - prosegue il manager Mercedes -, con una superficie molto ruvida. Fa molto caldo e penso che potremmo vedere alcune variazioni in termini di livello di prestazioni delle squadre». Wolff ammette pure che la Mercedes non si aspettava di essere così forte in Australia, ma pensa che il margine di vantaggio sia stato ingigantito dalle circostanze. «Venendo a Melbourne non sapevamo se il passo fosse abbastanza buono o meno». Quindi c'è stata una doppia sorpresa: «sia per il vantaggio che abbiamo avuto, sia nel vedere la Ferrari senza ritmo. Probabilmente la verità è nel mezzo: loro hanno preso un abbaglio sul set-up, mentre noi abbiamo sistemato i problemi che avevamo».

