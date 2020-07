Alonso torna in Formula 1: correrà per la Renault

Il due volte campione del mondo di F1, Fernando Alonso, torna, dopo 3 anni di assenza, nel circus. Il prossimo anno sarà alla guida della Renault. Lo annuncia il team francese su Twitter. Per il 38enne spagnolo, che farà coppia con Esteban Ocon. Per Alonso si tratta della terza esperienza della carriera in Renault, dopo quelle dal 2003 al 2006 e dal 2008 al 2009. © RIPRODUZIONE RISERVATA