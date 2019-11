© RIPRODUZIONE RISERVATA

È un momento di grande entusiasmo in casa della W3 Roma Team. La squadra del tecnico Manelli si è imposta nel big match del 10°turno del girone C di Promozione contro l’ex capolista Terracina per 2-1 e si è presa il secondo posto in classifica scavalcando proprio la compagine pontina. Il cucchiaio di Mazzesi su rigore (7 gol stagionale per il capitano) e la firma di Alessio Damiani (5 reti per l’attaccante) hanno regalato un successo che fa sognare in grande il presidente Andrea Persi: «Siamo partiti per fare un buon campionato perché ogni anno le mie aspettative sono alte – dichiara Persi - All’inizio abbiamo dovuto riscontrato qualche difficoltà per aver cambiato due volte campo di gioco, ma oggettivamente abbiamo riscontrato che la rosa è ampia ed è stata costruita alla perfezione dal direttore sportivo, Emanuele Caltabiano, i giocatori sono validi e lo staff è di alto livello. Pertanto siamo convinti che possiamo competere per la vittoria del campionato, non deve essere un obiettivo primario, ma la squadra c’è e ce la giocheremo con le altre 4-5 pretendenti fino alla fine».Le 5 vittorie consecutive in campionato non hanno fatto altro che aumentare le ambizioni della W3 Roma Team, che vuole tenere d’occhio anche la Coppa Italia in cui sarà impegnata questo mercoledì nella sfida di andata dei sedicesimi in casa contro l’Atletico Bainsizza, già battuto nella regular season per 4-0. «La Coppa deve essere un obiettivo, perché dà modo al mister di far ruotare tutti i giocatori e di farli sentire importanti, altrimenti non avremmo costruito una rosa così ampia – afferma il presidente Persi - Ancora ci brucia la sconfitta in finale di Coppa Lazio in Prima Categoria, siamo ancora ai sedicesimi ma c’è la volontà di arrivare fino in fondo».