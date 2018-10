Ultimo aggiornamento: 19:19

Il derby amichevole allo stadio Rocchi tra la Viterbese e la Flaminia Calcio Civita Castellana si è concluso 0-0. Poche le emozioni nel corso dei novanta minuti, anche se giocati ad un buon ritmo. Il test ha permesso ai rossoblù di Marco Schenardi di mettere a punto la condizione e ripassare qualche schema in vista della gara di domenica, da giocare in trasferta sul campo dell’Albalonga. Nel primo tempo sono stati impiegati per la Flaminia: Vitali, Gnignera, Cangi, Fapperdue, Carta, Mattia, Lazzarini, Mignone, Mastrantonio, Putrino, Morbidelli. Nella ripresa sono entrati, Nilo, Modesti, Staffa, Vecchio, Massaini, Giovannetti, Ferrara, Polizzi, Tiozzo, Genchi, Berni e Di Maria. Quanto ai gialloblu padroni di casa che sono ancora fermi in campionato a causa del ricorso dei gialloblù contro l'inserimento nel girone C della serie C, il confronto è stato utile per trovare invece il ritmo partita.