Vis Artena, Origlia: «L'obiettivo contro la Torres sono i tre punti»

La Vis Artena che si trova al terzo posto in campionato con 15 punti si appresta ad affrontare in trasferta la Torres (4 punti) in Sardegna. Il centrocampista rossoverde Giole Origlia (che ha rifilato una doppietta alla Lupa Roma nell'ultimo turno) parla a proposito del match che si disputerà tra le due compagini: »La partita di domenica la stiamo preparando nel migliore dei modi, seguendo le indicazioni del mister e speriamo di fare un buon risultato. L’obiettivo è conquistare i tre punti, magari anche con una buona prestazione.In squadra mi trovo benissimo, coi compagni, ho un buon rapporto col tecnico e con tutto lo staff».

