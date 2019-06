Trimeliti riconfermato dal Fiumicino

Terza stagione in rossoblù per Federico Trimeliti che sarà quindi ancora un componente del centrocampo del Fiumicino. Il presidente Simone Munaretto si è mosso in prima persona per convincerlo e lui ha accettato perché ha voglia di vincere con questa maglia. "Dobbiamo ripartire dalla delusione della scorsa stagione, facendone un nostro punto di forza. Sono rimasto perché qui sto bene ed il Fiumicino è in pratica una famiglia. Sicuramente cercheremo di fare un campionato importante, perché abbiamo voglia di prenderci sul campo quello che ci è mancato nelle ultime due stagioni. Per vincere ci vorrà la forza del gruppo e sicuramente qualche infortunio in meno. Superata la prima metà del campionato abbiamo avuto troppi infortuni ed alcuni davvero importanti, come quello di Gargiulo. Ci vorrà l'apporto di tutti, anche di un ragazzo come Mirko Forcina, che spero possa giocare tutte le partite e che non si fermi ai box per troppo tempo. Conosco Di Ruocco come allenatore, anche se con lui non ho mai giocato, ma so come lavora e mi piace la sua filosofia. Insomma, possiamo toglierci delle belle soddisfazioni"

Ultimo aggiornamento: 21:03

