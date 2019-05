© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenica allo Stadium andrà in scena la semifinale di play-off, fra il Trastevere e il Sassari Latte Dolce. S'inizia alle ore 16 e si prevede il tutto esaurito. Il sogno della Lega Pro riperte da quì per la formazione rionale, che ha chiuso la stagione regolare al terzo posto con 75 punti, 23 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte – miglior attacco con ben 70 reti.Dall'altra parte del campo la quarta classificata Latte Dolce (71 punti). In caso di pareggio si andrà ai tempi supplementari e se al 120' permarrà ancora la parità, sarà il Trastevere ad andare in finale in virtù del miglior piazzamento ottenuto in Campionato.L'altra semifinale, come noto, sarà Lanusei – Cassino (2^ contro 5^ in campionato). La squadre vincenti avranno diritto ad accedere alla speciale classifica comprendente tutte le 9 squadre vincenti i play-off di ciascun girone della Serie D.«La graduatoria - ha fatto notare il presidente Pier Lugi Betturri - terrà in massimo conto i punti conquistati in campionato ed il Trastevere, con i suoi 75 punti, è tra tutte le 36 squadre partecipanti ai play-off è al terzo posto, dietro solo al Mantova (83) e al Matelica (80). Pertanto. Ecco perchè voglio questa vittoria»In caso di vittoria dei play-off la formazione di Perrotti (che sarà riconfermato insieme al Diesse Mattiuzzo) si troverebbe sicuramente tra i primissimi posti utili per essere promossi in Lega Pro.Inoltre qest'anno i gironi della Serie C torneranno a 20 squadre (quindi con 2 posti in più rispetto allo scorsa stagione) al netto delle Società escluse dal Campionato per vari motivi, si prevede il ripescaggio di almeno 5/6 squadre, attinte alternativamente, sia dalla classifica finale dei play-off della Serie D, sia dalle perdenti i play-out della Lega Pro.