Trastevere femminile, arriva il calcio a stelle e strisce

Trastevere a stelle e strisce. Pier Luigi Betturri, numero uno del calcio trasteverino parla del progetto calcio a 11 femminile, con la squadra amaranto che domenica scorsa ha collezionato il terzo successo consecutivo nell'Eccellenza regionale. «E' un'avventura iniziata da poco>, ha detto Betturri. «Partiamo dal campionato di Eccellenza, che già ci sta regalando grandi soddisfazioni poiché abbiamo attrezzato una squadra competitiva che punta a vincere il campionato, poiché la società ha un progetto per portare la squadra femminile hai massimi livelli. E’ stato formato un gruppo di leonesse molto affiatate, che sono allenate da Valerio Nudi. Ha accolto con grande entusiasmo le due giocatrici statunitensi da poco si sono aggregate alla squadra, e che già si sono messe in mostra con ottime giocate nella prima gara».Si tratta di due fortissime calciatrici americane: Snead Carly, autrice dello spettacolare eurogol nella gara contro la Lupa Frascati, e Alicia Fanny, formidabile attaccante. La storia di queste due ragazze è singolare: entrambe si sono presentate al Trastevere Stadium chiedendo di giocare con la squadra amaranto in quanto sono studentesse, che frequentano la John Cabot University di Roma. L'accoglienza è stata delle migliori. Domenica contro lo Sporting Montesacro il Trastevere ha vinto 10-0.