© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Pro Calcio vuole voltare subito pagina. C’è da riscattare il 3-0 contro la Torres che in pochi si aspettavano dopo la vittoria di Portici. La voglia di rivalsa della squadra di Fabrizio Anselmi dovrà essere trasmessa in campo nell’ostica sfida in casa del Latina. Il vice capitano Claudio Della Penna ha chiara la situazione in casa gialloverde: «La sconfitta contro la Torres non ha pregiudicato nulla. Al di là di quello che è stato il risultato finale, è stata una sfida equilibrata, determinata dagli episodi. Stiamo pagando l’adattamento nella categoria, è chiaro che la serie D per molti di noi è un campionato nuovo ed è nettamente differente dal punto di vista tecnico e fisico rispetto all’Eccellenza. Durante la settimana abbiamo analizzato gli errori commessi e sono convinto che ci serviranno per crescere».Il centrocampista classe 1989 sa bene da cosa si deve ripartire: «Il miglioramento e la crescita passano attraverso il lavoro quotidiano negli allenamenti ed è importante che rimanga la serenità. Nonostante qualche sconfitta dal passivo pesante, abbiamo ottenuto i nostri punti in queste giornate. Siamo insieme a tutte le altre nel blocco centrale della classifica, siamo consapevoli che qualche incidente di percorso ci può stare in un campionato difficile come la D, ma l’obiettivo della salvezza è pienamente a portata di mano».Il pensiero adesso è indirizzato alla sfida di domenica contro il Latina nella cornice dello storico stadio “Francioni”, dove i gialloverdi saranno attesi da un’altra dura battaglia. L’imperativo è mantenere alta la concentrazione ed evitare altri passi falsi: «Il Latina è una squadra di categoria e anche se non è partita bene, punta al vertice della classifica – afferma Della Penna - Sappiamo che hanno degli attaccanti molto forti e potranno contare sul supporto di un ambiente caldo. Noi dovremo affrontare questa trasferta con grande spirito di sacrificio, rimanendo compatti ed uniti e cercando di capitalizzare tutte le occasioni che ci capiteranno».