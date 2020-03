Serie D, Barbiero non molla: «Vogliamo ripartire»

Il coordinatore del Dipartimento interregionale: «Ma solo se sussistono le condizioni». La Lega Nazionale Dilettanti non si arrende e proverà fino alla fine a concludere i campionati. Lo ha detto il coordinatore del Dipartimento Interregionale, l'avvocato Luigi Barbiero. «L’idea che abbiamo è quella di verificare - ha detto Barbiero - così come stanno valutando per i campionati professionistici, la possibilità, laddove sussistano le condizioni, di portare a termine regolarmente i campionati. Questa la mission che ci siamo prefissi se e dove ci sarà la possibilità, sulla base delle condizioni sanitarie indispensabili, di poter programmare la conclusione regolare della stagione. Per ora è prematuro parlare di ripresa, ma noi non ci arrendiamo».

