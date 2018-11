Rotto l'incantesimo per la Roma VIII: Torna alla vittoria dopo quattro giornate

La Roma VIII finalmente torna alla vittoria interrompendo un digiuno di vittorie che durava da ben 4 partite sbancando il vicino campo del Casilina per 2-0 grazie alle reti di Ciferri e de Palma su rigore. “Abbiamo giocato un ottimo primo tempo – dice il direttore sportivo Roberto Fagotti – Oltre a segnare con Ciferri, che finalmente si è sbloccato, abbiamo creato alcune ghiotte opportunità per raddoppiare i conti senza riuscirci. Questo di non chiudere le partite è sicuramente uno dei difetti emersi in questa prima parte di stagione.” La Roma VIII si è rialzata in classifica. «Ora siamo a cinque punti dalla coppia di testa composta da Valle Martella e Semprevisa» rimarca il ds. Proprio il club di Carpineto doveva essere l’avversario di domenica prossima prima del match cancellato dalla dura presa di posizione dell’Aia che ha indetto uno “sciopero” per le gare di questa settimana in seguito ai “fatti di San Basilio” vale a dire l’aggressione ad un arbitro del campionato di Promozione alla fine della partita tra Virtus Olympia e Atletico Torrenova.

