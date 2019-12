Ultimo aggiornamento: 15:54

È un momento che sorride alla Boreale. La squadra biancoviola ha ottenuto il secondo successo consecutivo in campionato battendo la Vigor Perconti per 2-0 e piano piano sta risalendo la china in classifica. Protagonista indiscusso del match è stato il veterano Andrea Ricchi che con una doppietta ha regalato tre punti vitali che hanno permesso alla Boreale di raggiungere in classifica proprio i blaugrana affrontati nell’ultimo turno. Il commento dell’attaccante esterno premia l’unione del gruppo: «È stato un successo fondamentale perché era uno scontro diretto contro una squadra giovane che gioca bene palla a terra e vale anche più dei tre punti in palio – afferma Ricci - Noi abbiamo fatto bene nel primo tempo, ma abbiamo dovuto soffrire tanto soprattutto nella ripresa dove la Vigor ci ha messo in difficoltà. Siamo stati bravi a sfruttare gli episodi nella prima frazione con una mia doppietta, ma il merito è di tutto il collettivo che è stato unito e ha difeso il risultato fino alla fine».Non è un caso se il periodo di forma della compagine biancoviola è merito anche del nuovo allenatore Santoni, che in un mese di lavoro è riuscito invertire un trend che era diventato deficitario. «Eravamo legati al mister De Mattia e ci è dispiaciuto del suo addio, ma l’arrivo di Santoni ci ha dato nuove motivazioni – sottolinea Andrea Ricci - È un tecnico che il gruppo sta apprezzando molto perché ci fa giocare a calcio e ci fa divertire durante gli allenamenti».Ricci è consapevole che l’obiettivo della salvezza sia alla porta ma ci sarà da lottare fino alla fine: «Sarà dura, noi andremo avanti sulla strada che abbiamo intrapreso e sono convinto che abbiamo le carte in regola per centrare l’obiettivo. Sto notando che il mercato è in fermento e molte avversarie si stanno rinforzando. Nel nostro girone il livello tecnico è molto alto e quindi sarà ancora più difficile, probabilmente la rosa rimarrà quella attuale, siamo un ottimo gruppo e non molleremo di un centimetro».