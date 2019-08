Morolo, Laurato si presenta: «Faremo bene»

Che colpo del Morolo che ufficializza l'acquisto di Laurato. L'ex Civitavecchia non nasconde le proprie emozioni: «Riparto da Morolo e sono felice di farlo poiché ho trovato un ambiente serio, composto da persone schiette e genuine”.Gran colpo dunque del direttore sportivo Adriano Capuano, abile a portare in terra ciociara un talento straordinario, oltre ad un calciatore serio e molto professionale.I biancorossi, come detto allenati quest’anno da Staffa, partono per disputare un campionato tranquillo. L’obiettivo è la salvezza, la squadra è sostanzialmente composta da calciatori molto giovani: Laurato è la stella che dovrà far da chioccia nei confronti dei nuovi compagni.“Anche questa responsabilità a cui vado incontro mi ha spinto a scegliere questa piazza. Certo naturalmente anche mister Staffa è stato importante nella trattativa tra me ed il Morolo. Cercheremo di far bene, andremo incontro a delle difficoltà come è ovvio che sia ma sono sicuro che saremo in grado di superarle se lavoriamo tutti insieme in un determinato modo

Ultimo aggiornamento: 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA