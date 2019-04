© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amaro sardo per il Monterosi.Il Castiadas di Lillo Puccica continua con la maledizione delle formazioni sarda nei confronti della squadra monterosina.Il Castiadas si è imposto infatti al Martoni per 3-1.Di Gabbianelli unica gioia della giornata per il presidente Luciano Capponi rimasto basito in tribuna per novanta minuti.A fine gara, sembra, che per la prima volta nella lunga storia di numero uno biancorosso non abbia proferito parola. Ha lasciato lo stadio molto arabbiato.Un gol di Mesina e due di Milani hanno messo ko la formazione di Mariotti. A rischio anche i play off che sembravano in tasca. Al 7’ Mesina si ritrova palla al piede all’interno dell’area, la lacuna difensiva biancorossa permette Al 19’ palo pieno colpito colpito da Carboni a negare il raddoppio Castiadas, ennesimo brivido per il Monterosi. Al 40’ seconda rete: Milani sulla sinistra dribbla senza difficoltà, la marcatura non ha effetto ed il numero 10 calcia da posizione defilata ad incrociare, De Maio devia ma non arresta la traiettoria del pallone verso lo specchio della porta, raddoppio. Nella ripresa accorcia le distanze Gabbianelli per i padroni di casa: , Al 30’ terza rete del Castiadas: cross rasoterra proveniente dalla destra, il velo di Mesina sorprende la difesa biancorossa, Milani punisce la disattenzione e scaglia in rete il pallone dell’1-3.