© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattro vittorie consecutive e La Rustica è tornata a un passo dal primo posto. Il netto successo per 3-0 in casa contro il Novauto Pro Roma ha portato la compagine di Daniele Paolini a un punto dal Sant’Angelo Romano capolista, blindando momentaneamente anche il secondo posto (+5 sullo Zena Montecelio). Il centravanti Alessandro Simonetta, che nell’ultima sfida ha messo il timbro sul tabellino marcatori raggiungendo il 13° gol stagionale, ha parlato del grande momento che stanno godendo i biancorossi: «Sicuramente abbiamo grande fiducia perché siamo riusciti a trovare continuità. Nelle prime partite alternavamo belle vittorie a passi falsi, ma adesso stiamo andando bene anche in trasferta dove ci mancavano i risultati. Ora manca l’ultimo step domenica prima della sosta con lo Sporting Montesacro, che è ultimo ma viene da due successi consecutivi e dovremo stare molto attenti».Nelle due passate stagioni il La Rustica ha sempre lottato per il vertice, ma non è mai riuscita a piazzarsi nei primi tre posti. Quest’anno, però, può essere l’anno buono secondo Simonetta: «Noi ci crediamo, è un obiettivo che ci siamo posti già dall’inizio della stagione. È chiaro che è un girone molto aperto con tante avversarie competitive come Sant’Angelo Romano, Vicovaro, Zena Montecelio e Subiaco e ci sarà da lottare fino all’ultimo».13 gol in 15 giornate fino a questo momento per Simonetta, che è in vetta alla classifica marcatori del girone B. Però dopò 66 reti in due stagioni sempre con la maglia del La Rustica, il bomber ex Roma, Latina e Astrea non vuole accontentarsi: Per un attaccante è sempre importante fare gol. La squadra viene prima di tutto, ma mi piacerebbe superare per il terzo anno consecutivo quota 20 reti e contribuire alla promozione in Eccellenza».