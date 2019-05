Storico avvenimento di calcio prossimo giovedì 6 giugno a Roma.

Alle ore 20.30 al Trastevere Stadium, il Trastevere calcio femminile ospiterà si invito del presidente Pier Luigi Betturri, la selezione donne dipendenti della Città del Vaticano,per disputare un'amichevole. Per la formazione d'Oltretevere si tratta delle seconda uscita ufficiale e in pratica della sua prima trasferta “internazionale” (anche se di solo qualche chilometro), dopo l'amichevole di domenica scorsa, giocata in casa al Pio XI - Centro Cavalieri di Colombo, contro la squadra femminile della Roma Primavera.





