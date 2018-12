I Lupi rialzano la testa, 4-1 nel recupero della sedicesima giornata.

Avelino ancora in terra sarda alla ricerca del riscatto dopo la scoppola presa dalla Torres e fortemente contestato. Nel recupero della sedicesima giornata contro il Budoni, i lupi hanno subito colto al volo la chance vincendo per 4-1. Partita aperta dal gol di Da Dalt, prima marcatura in maglia biancoverde per lui. Poco dopo il raddoppio dell’Avellino che chiude il primo tempo sul 2-0. La ripresa si apre con la papera del giovanissimo portiere biancoverde che riapre cosi la partita, chiusa poco dopo dai golo del 3-1 e del definitivo 4-1.

