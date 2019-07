Nicola Antognetti è il nuovo allenatore del Fiano Romano. L’ex allenatore di Guidonia, Monterotondo Scalo e Fonte Nuova prende il posto del dimissionario Piercarlo Antoniutti che è stato l’artefice della cavalcata dalla Prima Categoria alla Promozione, arrivando a sfiorare quest’anno l’Eccellenza tramite i play off. Il presidente Claudio Pacolini ha voluto puntare su un tecnico esperto e abituato al campionato di Promozione, infatti Antognetti è un veterano di questo campionato da ormai quattro stagioni e ha sempre raggiunto ottimi risultati, tra cui la promozione in Eccellenza con il Monterotondo Scalo nel 2015/2016. L’obiettivo con Antognetti è quello di lottare per il vertice e migliorare il terzo posto ottenuto nella passata stagione.









