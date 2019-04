© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' Città di Paliano-Compagnia Portuale la finale della Coppa Italia di Promozione. Le gare di ritorno, giocate oggi pomeriggio, non hanno invertito la tendenza emersa già chiara, un mese fa, dopo gli incontri di andata delle due semifinali. La Compagnia Portuale, forte del 6-1 esterno ottenuto a Sezze, ha giocato in scioletzza il match di ritorno, vedendosi anche annullare due reti (entrambe di Lancioni). I pontini, evidentemente rassegnati, hanno pensato soprattutto a riprendere il ritmo partita in vista del match di domenica mattina, al Futbolclub contro la Luiss: match che vale il primato nel girone C della Promozione e, quasi certramente, anche una bella fetta di Eccellenza.A Paliano, invece, la capolista del girone A della Promozione, la Corneto Tarquiniua, era chiamata a ribaltare lo 0-1 interno della gara di andata. Per diversi minuti del match, l'equilibrio iniziale (0-0) ha lasciato aperte le porte qualificazione ai viterbesi, che dopo la rete di Matozzo, nella ripresa, hanno capito che la finale di coppa sarebbe sata giocata dai biancorossi di casa. Curiosamente, entrambe capoliste, dei gironi A e C (Corneto Tarquinia e Vis Sezze) che potevano fare il "double" non giocheranno la finale. E' invece quasi certo che la data di svolgimento dei play off dovrà slittare, in quanto se la vincitrice dovesse essere impegnata nei play off lascerebbe il posto alla squadra quarta classificata del proprio girone. Al momento, spera solo l'Aranova in quanto il Città di Paliano (quarto) è fuori dalla zona play off.Nei prossimi giorni sarà stabilita anche la sede della finale. Probabile che la scelta cada su un campo della capitale (Tre Fontane) o a Sud-Est di Roma (Ciampino o Frascati) o della zona di Monterotondo.