Proietti, tecnico della Canepinese di Prima Categoria, ha parlato du questo scorcio finale di stagione: "La squadra deve accedere alla Coppa. Dobbiamo crederci fino alla fine e soltanto a maggio dovremo tirare le somme, altrimenti andremmo a rovinare tutto il lavoro fatto finora. I ragazzi dovranno farsi trovare pronti mentalmente. In 10 partite siamo riusciti a portare a casa 21 punti. Di fatto soltanto il Latera è riuscito a fare di meglio nello stesso periodo. C'è stata una scalata importante, con il gruppo che si è compattato anche dal punto di vista umano. Peccato per gli scontri diretti, in cui siamo stati anche sfortunati con degli episodi arbitrali rivedibili".

Ultimo aggiornamento: 20:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA