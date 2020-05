Retrocessioni in serie D e oltre: lasceranno i campionati le ultime 4 in classifica. Questa al novantanove percento la decisione finale che metterà in atto la Lnd.



Scendono pertanto in Eccellenza laziale dal massimo campionato dei dilettanti, Pomezia (Girone E), Città di Anagni, Tor Sapienza e Ladispoli che facevano parte del girone G.









