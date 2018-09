La capolista Astrea domenica al Casal del Marmo dovrà fare i conti con il Savoia Montespaccato. Per i ministeriali che hanno centrato tre successi nelle prime tre gare non sarà un ostacolo facile da superare: il Montespaccato ha collezionato una vittoria e due pareggi ed è anche imbattuto dunque è un brutto cliente.

« Ci aspetta sicuramente un bel impegno - ha fatto notare il tecnico del Montespaccato Marcello Belli - che testerà la nostra voglia di far bene. I ragazzi sono carichi e mi aspetto una partita tosta per tutti i novanta minuti dove noi cercheremo di fare come sempre il nostro gioco. Stiamo lavorando duramente . Loro sono a punteggio pieno meritatamente, una squadra compatta e di grande esperienza, noi abbiamo, partita dopo partita , la voglia di dimostrare il nostro valore. Quel che è certo è che mi aspetto una partita divertente e tecnicamente di livello». Ultimo aggiornamento: 21:25