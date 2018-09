Premio Camomilla, sfilata di star contro la violenza sulle donne

Red carpet ad alto tasso di volti noti, ieri sera nel “village” stile borgo in via di Torre Rossa, per la III edizione di “Women for Women against violence”. Il charity event, le cui associazioni beneficiarie quest’anno sono Salvamamme per la Valigia di Salvataggio e la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), è presentato da Milena Miconi con la partecipazione di Barbara De Rossi, ed è l’occasione per conferire il Premio Camomilla. Il riconoscimento va a tanti nomi che si sono distinti per il loro impegno nel sociale, contro la violenza domestica e nell’aiutare le donne che lottano contro il tumore al seno): sul palco vengono chiamati dunque Martina Colombari, testimonial della campagna #unrossoallaviolenza e Women for Haiti per la Fondazione Rava, che è accompagnata dal marito Billy Costacurta, Carolyn Smith (punta di diamante della giuria di Ballando con le stelle), Debora Diodati (presidente Croce Rossa di Roma), il generale Andrea Rispoli in rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri, Francesco Montanari, protagonista con Antonia Liskova del corto “La notte prima” di Annamaria Liguori. A fare gli onori di casa è Donatella Gimigliano, promotrice dell’evento in qualità di presidente dell’Associazione Consorzio Umanitas Onlus.

