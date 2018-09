Conto alla rovescia per Natale, la mega festa sul tetto della Capitale

Una festa di fine estate molto particolare è stata celebrata ieri sera all'Aleph Rome Hotel, albergo 5 stelle lusso incastonato nel cuore della Città Eterna. Nella Sky Blu Terrace si è tenuto un party esclusivo per i suoi top client e alcune selezionate celebrities.

Un tramonto settembrino dai toni festosi e natalizi, tra addobbi ispirati alla festa più attesa dell’anno, pacchi regalo, biscottini allo zenzero e un luminoso albero di Natale, che troneggiava sulla piscina a sfioro. Il tutto accompagnato dalle note jazz delle più caratteristiche melodie delle festività natalizie affidate alla dj Blade con il sax di Massimiliano Diotallevi, che hanno creato l’atmosfera ideale, calda e avvolgente.

Ad animare la serata nuotatore Alex di Giorgio, attori e attrici tra cui Elisabetta Pellini, Valeria Graci, Jun Ichikawa, Lara Almerico, Federico Le Pera, Luca Paniconi, Gianmarco Vettori, Fabio Balasso, e le famose cantanti swing “Ladyvette”.

li ospiti sono stati accolti dal direttore Stefan Bauer e catapultati nella Fabbrica di Babbo Natale. Ad aspettarli un fotocall allestito per l’occasione con Santa Claus in persona, pacchi regalo variopinti, la mitica Vespa anni ‘60 ed una postazione selfie – collocata ad arte in un angolo dedicato – dove sbizzarrirsi con occhiali e cappelli, rigorosamente a tema natalizio.

Un altro spazio della terrazza è stato riservato alle ragazze di Mr. Christmas, che hanno personalizzato per gli ospiti, tantissime decorazioni da appendere all’albero. Dopo un breve discorso di benvenuto del direttore, la serata ha preso ufficialmente il via tra magnifiche proiezioni sulle pareti esterne della terrazza, che hanno creato l’illusione di trovarsi sotto una copiosa nevicata di fiocchi bianchi, e un menù degno di nota, anch’esso rigorosamente in “festive mood”, con “Mini hamburger di tacchino al mirtillo rosso”, “Cappuccino alla zucca”, “Cupcake alla castagna” e molto altro. I cocktail sono stati affidati ai bar tender del Martini Bar della Sky Blu Terrace.

Ultimo aggiornamento: 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA