Creativi e romantici, sono corti d'autore

Corti superstar. Gremita di pubblico, ieri, la sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica, per la serata di premiazione del Festival Internazionale di Cortometraggi Roma Creative Contest. Per l’occasione arrivano il presidente della giuria il regista Sydney Sibilia, fotografatissimo sul red carpet così come Vittoria Puccini e Stefano Fresi, che fanno parte della giuria.



Ultimo aggiornamento: 11:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Special guest dell’evento? Chef Rubio, produttore esecutivo del cortometraggio Elias con la regia di Brando Bartoleschi, presentato in anteprima mondiale fuori concorso. Sibilia, fra gli applausi degli spettatori, svela il vincitore del premio Miglior Corto Italiano: è Denise, diretto da Rossella Inglese.