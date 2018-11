Musumeci Greco e le lezioni di scherma al cinema

Cinema e scherma, due arti in apparenza lontane, ma in verità mai più vicine e complementari. Proprio per sancire questo sodalizio, Renzo Musumeci Greco, con accanto la compagna Novella Calligaris, ha voluto dedicare una serata proprio al cinema e alla scuola di scherma scenica fondata dal padre Enzo Musumeci Greco nel 1939 al Centro Sperimentale di Cinematografia. Molti gli ospiti del mondo della spettacolo che non hanno voluto mancare all’appuntamento in via del Seminario, anche perché la scuola di Musumeci Greco rappresenta un punto di riferimento fondamentale per tutti gli attori di cinema e di teatro che abbiano dovuto recitare scene di duelli e combattimenti.



