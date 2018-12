Roma, brindisi da red carpet: sfilata di stelle al Pantheon

L’aria del Natale nel cuore di Roma e le vetrine decorate con mille luci colorate e addobbi nelle vicine vie dello shopping. Non distante dal Pantheon che con la sua cupola si impone alla vista di passanti e turisti, in una tipica trattoria capitolina di via dei Pastini, rinomata da oltre sessant’anni per le sue prelibatezze e per quei piatti golosi che riscoprono la tradizione di un tempo, la factory dello spettacolo si incontra per un brindisi anticipato con un Christmas dinner party Roman style. Lì, nel centro della Capitale, che con i suoi scorci è diventato la scenografia delle più importanti pellicole cinematografiche che resteranno nella storia, attori e registi non perdono l’appuntamento per salutare amici e colleghi di set.



Ad accogliere i tanti ospiti che sfilano all’ingresso del locale, che per l’occasione si trasforma in un ideale tappeto rosso con tanto di fotografi appostati per immortalare i momenti festosi e gli outfit trendy, Vanessa Bozzacchi, Sara Castelli e Giada Albanese accolgono i talenti del piccolo e grande schermo, tra abbracci e sorrisi. Ecco arrivare Jacopo Olmo Antinori, Andrea Carpenzano, la bellissima Stella Egitto che sfoggia una mise fashion all’ultimo grido, il fascinoso Luca Calvani, Alan Cappelli, Catrinel Marlon che posa per i flash in dolce attesa, Giorgio Marchesi, Anna Ferzetti, Yvonne Sciò, Valeria Bilello e Camilla Filippi con il suo pullover bianco. Tanto divertimento e sketch comici durante la serata con Max Paiella che, tra le note della chitarra, strega tutti con brani in romanesco e del suo repertorio artistico.

Tra una portata e l’altra, le ricette “povere” ma gustose come la zuppa di fagioli e i perciatelli cacio e pepe, il calore della location crea un contesto intimo e famigliare mentre prendono posto in sala Daniela Collu, Esther Elisha con Miguel Gobbo Diaz, Marco Rossetti, Valentina Romani, Chiara Martegiani e il makeup artist delle dive Simone Belli. C’è chi ne approfitta per un selfie ricordo da condividere con i suoi follower di Instagram, qualcuno si intrattiene con i colleghi per parlare di lavoro e degli impegni teatrali o televisivi del prossimo anno dopo le vacanze natalizie. Dalla lista degli invitati si riconoscono Edoardo Natoli, Nina Pons, Edoardo Purgatori, Nina Torresi, i registi Stefano Lodovichi e Francesco Patierno, Manuela Tempesta, Alessandro Fella e Angela Curri. Cin cin e festa fino alle ore piccole pensando già ai regali da mettere sotto l’albero per gli affetti più cari.



