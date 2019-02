Mia Photo Fair torna a Milano dal 22 al 25 marzo

Ultimo aggiornamento: 12:11

Torna a Milano dal 22 al 25 marzo, la fiera internazionale dedicata alla fotografia d’arte diretta da Fabio Castelli e Lorenza Castelli, divenuta negli anni uno degli appuntamenti più attesi da collezionisti e appassionati. L'esposizione, giunta ormai alla IX edizione, di cui Bnl Gruppo Bnp Paribas è main sponsor per l’ottavo anno consecutivo, si terrà presso The Mall, nel quartiere di Porta Nuova. Alla fiera saranno presenti oltre cento gallerie provenienti da paesi di tutto il mondo. Nel 2018 sono stati più di 25.000 i visitatori, con 90 gallerie presenti di cui 37 provenienti dall’estero con più di 300 artisti esposti, su una superficie di 5.000 mq.Mia Photo Fair è nata con l’obiettivo di evidenziare il ruolo trasversale che la fotografia e l’immagine in movimento hanno assunto tra i linguaggi espressivi dell’arte e del sistema dell’arte contemporanea. La fiera prevede un programma con eventi e conferenze dedicate al mondo dell’arte e della fotografia, che mira a supportare un collezionismo consapevole con approfondimenti e ospiti di rilievo nel panorama artistico italiano ed internazionale. Alla fiera i collezionisti potranno ammirare sia le opere di artisti storici che di artisti emergenti.Bnl, spiega una nota, consapevole del ruolo che la fotografia ha assunto tra i linguaggi espressivi dell’arte contemporanea, promuove - anche in questa edizione - il “Premio Bnl Gruppo Bnp Paribas”, riconoscimento concreto attribuito al miglior artista tra quelli che esporranno i propri lavori tramite le gallerie d’arte.La fotografia vincitrice - tra le 15 selezionate dal Comitato Scientifico di Mia Photo Fair - entrerà a far parte della Collezione di Bnl, che negli anni si è arricchita anche delle opere premiate nelle precedenti edizioni. Nel periodo antecedente l’inizio dell’evento, l’account Instagram @bnl_cultura pubblicherà le 15 opere finaliste che gli utenti potranno scoprire, condividere e commentare utilizzando l’hashtag #laMIAfairBNL.Bnl sarà presente al Mia Photo Fair con una propria area dove sarà esposto il progetto fotografico dal titolo “L’imperfezione della Bellezza” dell’artista e fotografo Luigi Spina, che racconta la bellezza antica ricreata attraverso l’arte fotografica, rendendola contemporanea. Protagoniste del progetto le foto di 5 importanti statue di epoca romana, parte del patrimonio artistico della Banca, ritratte dall’artista.