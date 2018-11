Roma, musica, teatro e storia: alla Camera il Leone d'Oro per artisti e imprenditori

Attori, cantautori e imprenditori raggiungono la monumentale Sala della Regina della Camera dei Deputati a Roma per ricevere il prestigioso premio “Leone d’oro per l’imprenditoria”: importante rassegna collaterale del Gran Premio Internazionale di Venezia, che dal 1947 sottolinea l’eccellenza umana in tutte le sue declinazioni. Dal cinema al teatro, passando per le relazioni internazionali, il premio ha toccato alcune delle fasi decisive della nostra storia contemporanea, omaggiando le figure che hanno contribuito a scriverla. In tanti si avvicendano sul palco.

Spicca su tutti Riccardo Cocciante: dopo aver ricevuto la pergamena in stile canta le sue immortali note. Lo seguono, poco dopo, i Cugini di Campagna che intonano “Anima mia”. Ed è il turno di Matilde Brandi, in candida blusa su giacca scura: «Sono abituata alla ribalta ma ricevere un premio in questa cornice è tutt’altra cosa». Applaudono il presidente della rassegna, Sileno Candelaresi, e il vice presidente onorario, il senatore Mario Baccini. Infinita la lista dei riconoscimenti introdotti dalla bella attrice Luz Adriana Sarcinelli, in scuro outfit. Ovvero Carolina Marconi, Isabel Russinova, il pugile Nino La Rocca, l’annunciatrice Rai Alessandra Canale, in blusa rosa, il magistrato Antonio Marini, Nino Marazzita e tanti interpreti di successo del made in Italy, arrivati per l’occasione da ogni parte d’Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA