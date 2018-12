Tutti da Laura Biagiotti per salutare Babbo Natale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un grosso Babbo Natale, con tanto di barba autentica, posa con gli ospiti per le foto ricordo. E’ tempo di Feste e Lavinia Biagiotti accoglie un parterre glam, in tubino rosso griffato con deliziosa spilla natalizia applicata, nel suo store a tre piani di via Belsiana. Ed e’ un Christmas Tea davvero sognante quello che dal piano terra raggiunge il panoramico salotto al terzo livello. Qui gli ospiti posano per l’immancabile scatto con Santa Claus. Ma si aggira anche il suo aiutante elfo che invece fa divertire i bambini con giochi e racconti. Il catering? Tutto a tema bianco e rosso. E mentre viene servito del profumato tea, accompagnato da varie delizie glassate, si riconosce Judith Ann Eisenberg, consorte dell’ambasciatore americano Lewis Eisenberg. La lady si intrattiene a lungo con la padrona di casa. Nella location sui toni del bianco e rosso, in tanti apprezzano la selezione di capi a tema futurista ispirati a Giacomo Balla. Fa il suo ingresso Maria Grazia Cucinotta in splendido cappotto dorato. Tra i tanti che si prenotano al party grandi amici della stilista come Mara Venier e il campione Massimiliano Rosolino. Ma anche la regista-attrice Michela Andreozzi, che per l’happening sceglie un originale outfit fantasia su stivali scuri e lipstick rosso. Un po’ più tardi si affaccia l’amministratore delegato di Musica per Roma Josè Ramon Dosal, con la moglie Gabriela, in blusa dai riflessi dorati.