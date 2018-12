Il salotto sopra le nuvole dove tutto è uno spettacolo, tra divi e chef

Grandi festeggiamenti sulla Terrazza del Palazzo dedicato ai sapori del mare, in via del Vantaggio a Roma, nei pressi di piazza del Popolo. Sono molti i volti noti e gli chef, anche stellati, che hanno preso parte alla speciale inaugurazione del roof, che vede la direzione del general manager Andrea La Caita. A festeggiare al suo fianco, lo chef stellato Angelo Troiani, sulla cui idea di cucina è plasmata quella della Terrazza. A coadiuvarlo, la chef Claudia Ceppaluni, che vanta già grandi esperienze in maison stellate, pure all’estero.



Tra i primi ospiti ad arrivare, ieri, affiancato dalla compagna Giorgia, il compositore e direttore d’orchestra Andrea Morricone, figlio di Ennio Morricone. Poi, Sinisa Mihajlovic e Vincenzo Cantatore con la moglie Francesca Minardi. Senza dimenticare Maurizio Mattioli. Tra gli invitati, Checco Zalone. Presenti anche gli chef Massimo Viglietti, Davide Lombardi, Valerio Chiacchierini, Daniele Lippi. E ancora, Mirko Moglioni e Andrea Viola. Non è mancato il critico gastronomico Luigi Cremona, affiancato come sempre da Lorenza Vitali. Alla serata pure Anna Dente che ha sorpreso gli ospiti, preparando una carbonara insieme a Troiani. A tarda sera si è aggiunta agli altri ospiti Ilenia Pastorelli, che si è regalata una pausa di relax.

