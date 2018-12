Se il vestito è già una festa

Total black, sinonimo di eleganza. Oppure rosso, come suggerisce la tradizione per propiziare dodici mesi - e più - di amore. O ancora, lamé, glitter o paillettes per regalarsi un inizio di anno sfavillante. A poche ore dalla notte più attesa dell’anno, fervono i preparativi, soprattutto per il look, anche delle bellezze note. Sui social è un trionfo di abiti da gran sera che mettono in evidenza silhouette e personalità di ognuna. Michela Quattrociocche attende di brindare all’inizio del 2019, sfoggiando un abito dai riflessi iridescenti con profonda scollatura sulla schiena. Matilde Brandi punta sulle gambe, con un abito in merletto rosa pallido, nuance adottata anche per l’outfit delle figlie, in un ritratto fashion di famiglia. Valeria Marini sceglie un vestito in stile sottoveste che sottolinea il fisico statuario. Per fare gli auguri di Natale ai suoi follower Roberta Garzia opta per un’eleganza sbarazzina, con abito corto e gonna a pieghe, in un luminoso blu carta da zucchero, cui aggiunge il tocco di un cerchietto con palline di Natale rosse: «Il mio capodanno sarà molto tranquillo - racconta - una cena in casa con pochi amici, intima, per me sono queste le serate più carine».



Sobrio lo stile di Manuela Arcuri, che come look per le feste ha scelto un tubino nero impreziosito da dettagli in pizzo, accendendolo con un tacco 12 di vernice rossa. Tra tradizione e sentimento, il rosso come elemento chiave dell’outfit o come accessorio, nella versione “calda” di morbidi maglioni o in quella più sexy di abiti lunghi, è il vero signore dei guardaroba delle dive. Rocio Munoz Morales, compagna di Raoul Bova da cui ha avuto due figlie, Luna, nata il 2 dicembre 2015, e la piccola Alma, nata il primo novembre scorso, augura a tutti i suoi fan feste “in rosso” e lo fa indossando un abito scarlatto con stampa animalier, personalizzato con un’alta cinta nera a dare all’outfit un tocco rock. Angela Melillo sceglie il rosso acceso per il maglione abbinato al basco.

Rosso ipersexy il minidress di Maria Monsè in stile Babbo Natale ma con tacco a spillo. Decisamente scenografico il vestito lungo in merletto di Fanny Cadeo: «Trascorrerò il capodanno in montagna a casa di amici, non rinuncerò a un bell’abito, ne ho provati vari, ho un’ampia scelta avendo anche molti amici stilisti. Credo che opterò per un abito corto in paillettes, nei toni dell’oro. Nel frattempo ne approfitto per provare look diversi».

A ognuna il suo abito a raccontare lo stile con cui vuole entrare nel nuovo anno e, chissà, forse anche i desideri che spera di vedere realizzati nei prossimi dodici mesi.

Valeria Arnaldi

