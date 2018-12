Beauty Day, il Natale delle star tra relax, massaggi e bollicine

Non c'è occasione migliore del Natale alle porte per coccolarsi e farsi belle, ma anche per trascorrere un pomeriggio insieme a tante amiche in uno dei saloni più cool della Capitale. alla corte di una star del make up che ha ospitato ieri nella magica atmosfera di Piazza Mignanelli, a due passi da Piazza di Spagna, le celebrities più amate del panorama nazionale. Il suo Christmas Beauty Day è uno degli appuntamenti più glamour dell'anno, irrinunciabile per le amanti del benessere. «E' un modo per coccolare le donne ed essere vicino a tutti i miei amici - spiega il padrone di casa - per regalargli qualcosa che non tutti fanno. Qui si ha il meglio delle professioni e gratis, quindi viva il Natale».



Le ospiti si sono concesse un percorso di bellezza e cura del corpo, accompagnate dal padrone di casa e dalla sua squadra di professionisti. Postazioni make up e hairstyle, manicure, degustazione di prodotti biologici, un angolo relax dove abbandonarsi al piacere di un massaggio, sedute laser, laminazione ciglia, dermocosmesi e un percorso esperenziale per scoprire la fragranza più adatta alla propria personalità. Non solo benessere, ma anche consigli sui must have del Natale e Capodanno 2018, su cui Simone Belli non ha dubbi: «Si deve stupire con una bocca rossa scura, quasi sangue. Un rosso estremo, con dei glitter sopra e poi tanto mascara». Gettonatissimi, poi, il selfie corner, dove tutti gli ospiti hanno potuto scattare una foto da pubblicare sui social e la stanza dell'oroscopo, per scopirire le sorprese che ha in serbo il nuovo anno.

A concedersi l'imbarazzo della scelta in questo tempio del beauty Alessandra Mastronardi, accompagnata dal fidanzato irlandese Liam McMahon, Valeria Golino, Emma Marrone - in queste settimane impegnata con la promozione dell'ultimo album, quindi alla ricerca di ogni angolo di relax - Elena Santarelli, Stella Egitto e Paola Turci con l'inseparabile barboncino Leo. E poi ancora l'attrice Alba Rohrwacher, Camilla Filippi, Eliana Miglio, Valentina Lodovini, Euridice Axen, Anna Safroncik - arrivata con un bel po' di shopper dopo aver fatto compere in centro - Laura Chiatti, Valentina Cervi e Miriam Leone, attentissima al beauty da ex reginetta doc. Avvistato nei corridoi, incuriosito e affascinato da tanta bellezza, Miguel Gobbo Diaz, l'attore che veste i panni di Malik nella fiction campione d'ascolti Nero a metà. Trattamenti, consigli, chiacchiere nel salone poi il brindisi di auguri tra dolciumi e bollicine.

