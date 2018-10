Harry Potter, diffuso in Rete il trailer di un nuovo videogioco basato sulla saga: fan in fibrillazione

I fan di Harry Potter sono in visibilio. È trapelato infatti in rete nelle ultime ore un trailer di un nuovo videogioco ambientato nell'universo creato dalla scrittrice britannica J. K. Rowling. Si tratterebbe di un gioco action-rpg, di carattere open world, che vedrebbe il protagonista catapultarsi nel Wizarding World con un proprio avatar, appositamente creato per l'occasione.



Alcuni rumors riportano il fatto che il personaggio principale sarà uno studente del quinto anno della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts e sarebbe in possesso di un potere senza precedenti: rintracciare i testi di un potere antico. Le ambientazioni che si possono intravedere nel video sono fedelissime a quelle dei film sul celebre “maghetto” britannico e un occhio più attento può notare come anche gli incantesimi più celebri della saga siano presenti nel gioco.



Non è tutto: pare che la casa di produzione sia niente meno che Rocksteady, che di recente a portato a termine la saga sul Cavaliere Oscuro di Gotham, riscuotendo enorme successo. Altra opzione sarebbe quella di Avalanche, team aquisito da Warner Bros e possessore dei diritti di Harry Potter.



Il video è stato immediatamente rimosso dagli stessi Warner Bros Studios, ma i fan sono comunque ormai in fermento: staremo a vedere se arriveranno conferme da parte degli studi americani.

