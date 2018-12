Küstendorf, in Serbia, dall11 al 16 gennaio il Festival del cinema nel villaggio costruito dal regista Emir Kusturica

Si terrà dall'11 al 16 gennaio prossimo a Küstendorf, conosciuta anche come Drvengrad (in serbo villaggio di legno), villaggio idilliaco sui monti dell'ovest della Serbia, la 12/ma edizione del festival internazionale di cinema e musica ideato e diretto dal regista serbo Emir Kusturica e dedicato a giovani registi e studenti di cinematografia. La rassegna ospita tradizionalmente grandi nomi del cinema internazionale, che si intrattengono con i giovani cineasti partecipanti al festival. Sono stati a Drvengrad tra gli altri Johnny Depp, Nikita Mikhalkov, Monica Bellucci, Matteo Garrone, Aleksiej Balabanov. Ad aprire l'edizione di Kustendorf dello scorso anno era stato Paolo Sorrentino.



Il villaggio tradizionale interamente in legno è stato fatto costruire da Kusturica per il suo film

La vita è un miracolo

. È situato in Serbia, 200 km a sud-ovest di Belgrado, vicino alla frontiera con la Bosnia-Erzegovina e alla città di Višegrad, resa famosa dal romanzo

Il ponte sulla Drina

dello scrittore e Premio Nobel per la letteratura Ivo Andrić.

