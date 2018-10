Festa del Cinema di Roma: gli altri premi, tra la difesa dell'ambiente e le nuove distribuzioni digitali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre al concorso ufficiale e alla sezione Alice nella Città, i premi alla Festa del Cinema di Roma sono molteplici e comprendono delle giurie speciali dedicate a temi connessi alle nuove distribuzioni digitali e al verde. Il premio Rakuten TV, assegnato al “miglior film per la distribuzione digitale” è stato ideato dalla neonata piattaforma di streaming cinematografico e sarà attribuito alla pellicola che per “linguaggio innovativo si presta a una distribuzione digitale”. La giuria sarà composta dal presidente Vito Zagarrio, regista, storico e critico cinematografico, insieme al giornalista e conduttore di “Hollywood Party” su Rai3 Enrico Magrelli, Gabriele Niola, Emanuele Rauco e Virginia Eleuteri Serpieri. Il premio sarà assegnato il 27 ottobre alle 11 presso la sala Cinema Hall dell'Auditorium Parco della Musica da parte del direttore programmi acquisizioni della piattaforma Teresa Lopez. Il film vincitore sarà proiettato in replica e poi acquisito da Rakuten Tv per la distribuzione in anteprima sulla piattaforma di video On Demand.Dedicato ai temi del verde e della difesa dell'ambiente, il Green Movie Award sarà assegnato il 22 ottobe, presso l'Auditorium Arte, all'opera che ha meglio rappresentato i valori di sostenibilità, sensibilizzando il pubblico sui temi legati all'ambiente. Nell'ambito della premiazione saranno consegnati due riconoscimenti a Betta Olmi, figlia di Ermanno, e al regista del back stage di “Torneranno i prati” Fabrizio Cattani.