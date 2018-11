Halloween, una notte horror con Dario Argento: «Con i ragazzi dell'America per diffondere il cinema in una Roma disastrata»

«Buon Halloween a tutti! Sono tanto felice di essere qui e di essere con i ragazzi del Cinema America. Sono felice di collaborare con loro, diffondere il cinema in questa città disastrata che se la sta vedendo brutta. È anche un onore per me lavorare con questi ragazzi, questo amore per il cinema è bellissimo! Che effetto tornare qui dopo tanti anni, mi ricordo benissimo la prima volta che sono venuto, è ancora tutto uguale. Incredibile, è così affascinante questo villino per noi registi!». Così Dario Argento in una serata speciale organizzata al Villino Crespi, a Roma, nella sede degli Istituti Riuniti di Assistenza Sociale che, con il commissario Giovanni Del Prete, e da un’idea del Presidente dell’IPAB Asilo Savoia, Massimiliano Monnanni, hanno aperto le porte all’associazione Piccolo Cinema America.



Tre spettacoli, tutti sold out con oltre 800 email di prenotazioni, alle quali i ragazzi delhanno risposto puntualmente spiegando che purtroppo i posti erano limitati, ma che sicuramente ci saranno altre occasioni sia per incontrare il maestro Argento, che per visitare il Villino. Alle 18 quasi 100 persone hanno visitato la struttura, costruita nel 1907 per il commendatore Domenico Crespi e che nel 1937 diventa sede del Conservatorio di S. Eufemia, mantenendo oggi ancora intatti sia gli esterni che gli interni in perfetto stile Barocchetto. Il Presidente dell’IPAB Asilo Savoia Massimiliano Monnanni ha accompagnato i visitatori per le stanze mentre i ragazzi del Cinema America sul loro schermo proiettavano alcuni dei 100 film che hanno visto Villa Crespi come location cinematografica. La serata è poi proseguita con la proiezione di “Suspiria” di Dario Argento e con l’arrivo del maestro a mezzanotte in macchina con Valerio Carocci, di ritorno proprio al Profondo Rosso Store dove anche lì era stato impegnato a incontrare i fan.«Ringraziamo di cuore il maestro Argento per aver preso parte alla nostra iniziativa proprio nella sera di Halloween - ha detto Valerio Carocci - una notte di cinema che ha visto coinvolte anche le persone anziane che vivono nella struttura di via Guattani per riportare all’attenzione delle case di produzione questa location favolosa per le riprese cinematografiche e per conoscere alla città uno dei suoi gioielli più belli. È importantissimo per i nostri territori che queste strutture aprano le porte alla cittadinanza, ringrazio la Regione Lazio per il patrocinio concesso, il commissario dell’IRAS Giovanni del Prete e il Presidente dell’IPAB Asilo Savoia Massimiliano Monnanni».

«Questa sera abbiamo l’onore di avere il maestro Argento nel nostro Villino, l’attività di questi ragazzi è importantissima e li ringrazio di cuore», ha dichiarato Giovanni Del Prete, commissario dell’IRAS».



«Con questa iniziativa - ha detto il Presidente di Asilo Savoia Massimiliano Monnanni – abbiamo voluto restituire alla fruizione culturale e responsabile della cittadinanza un luogo storico dell’assistenza sociale romana, che ancora oggi svolge un ruolo significativo in favore della terza età anche grazie alla recente apertura del servizio di housing sociale per persone anziane intitolato ai benefattori Giuseppe e Margherita Achillini».



Ultimo aggiornamento: 14:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA