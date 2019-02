Movie Days 2019: diecimila studenti e prof alle giornate di cinema per la scuola del Festival di Giffoni

Saranno oltre diecimila quest'anno gli studenti e i prof che parteciperanno ai Movie Days 2019, le giornate di cinema per la scuola di Giffoni Experience, l'evento record che va da 18 febbraio al 10 maggio e che negli ultimi 23 anni ha coinvolto oltre 453mila ragazzi e 40mila docenti. I Movie Days si svolgeranno non solo nella Sala Truffaut della Cittadella del Cinema di Giffoni (provincia di Salerno) ma anche negli spazi all’avanguardia, inaugurati lo scorso luglio, della Multimedia Valley, tra le poche realtà italiane che possono vantare le straordinarie tecnologie Dolby Atmos e 4k. Continuano le attività di Giffoni Experience per la scuola anche a seguito del Protocollo d’intesa siglato dal Ministero dell’Istruzione con il Giffoni Film Festival.



Gli incontri, dedicati agli studenti provenienti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, proporranno grandi film, dibattiti con esperti del mondo dell’infanzia e dell’adolescenza, approfondimenti, laboratori interattivi e momenti di puro divertimento. Un’opportunità unica per vivere la magia del Giffoni Film Festival non solo nel mese di luglio, che offrirà a bambini, adolescenti e ragazzi l’occasione di vestire i panni di giudici e critici dei film proposti, intervistando gli ospiti e realizzando foto, video e testi della giornata. Ogni giorno due studenti partecipanti verranno selezionati per far parte della giuria della 49esima edizione del Giffoni Film Festival. Questi i temi degli incontri: “Il cinema dei bambini e delle bambine”, “A scuola con i grandi”, “Un pianeta da salvare”, “Io sono speciale, e tu?”, “Classic”, “La grande storia tra cinema e letteratura”, “Percorsi di crescita”, “Io non ho paura”, “Movie Days Lab”, “Tutti nella stessa rete”. E molto altro ancora, come musica, teatro, storia dell’Europa e letteratura.



Una programmazione cinematografica, quella dei 24esimi Movie Days, ricca di straordinari titoli. Per i più piccini tematiche care all’infanzia con “Molly Monster” e “Rabbit School – I guardiani dell’uovo d’oro”. Spazio a storie di ecologia, inclusione e diversità per le scuole primarie, con titoli di animazione d’autore come “Zanna Bianca” – diretto dal regista premio Oscar Alexander Espigares – fino alle meravigliose immagini del documentario in 4k di “Earth – Un giorno straordinario”. E ancora sentimenti, riflessione e divertimento con “Ploey – You never fly alone”, “Little Miss Doolittle”, “Luis e gli alieni” e “Wonder”. Dedicati alle scuole secondarie di primo grado “Un sacchetto di biglie”, “Planet Heart” e “Ötzi e il mistero del tempo”, in cui si affrontano i temi della letteratura, della grande storia e dell’ecologia. Incentrate su percorsi di crescita e bullismo, invece, le proposte “La melodie” e “Rincoman”.

