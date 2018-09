Cary Fukunaga dirigerà il nuovo Bond: il 25° della saga in uscita a febbraio

James Bond ha trovato il suo prossimo regista: Cary Fukunaga dirigerà il nuovo film che sarà nelle sale il 14 febbraio 2020. Lo hanno annunciato Michael G. Wilson, Barbara Broccoli e Daniel Craig: il primo ciak del 25mo della saga sarà il 4 marzo 2019 ai Pinewood Studios. «Siamo felici - dicono i produttori -: la versatilità e l’istinto innovativo di Cary sono un’ottima scelta per la prossima avventura di James Bond».



Fukunaga, che prende il posto di Danny Boyle che ha dato forfait «per divergenze creative», è il regista americano autore della geniale serie “True detective” e della nuova “Maniac”, dal 21 settembre su Netflix. Per il cinema, il regista americano, classe 1977, dopo un adattamento di “Jane Eyre” nel 2011, ha realizzato “Beasts of No Nation”, presentato in concorso a Venezia 2015 e candidato a tanti premi, tra cui gli Independent Spirit. © RIPRODUZIONE RISERVATA