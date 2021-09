Martedì 7 Settembre 2021, 07:38 - Ultimo aggiornamento: 07:40

Sulle tracce di Mr. Ripley, tornano di nuovo ad Anzio le vicende del giovane talento criminale nato dalla penna di Patricia Highsmith, nel remake per una fiction televisiva targata Lotus Production che si sta girando in questi giorni, e fino al 12 settembre, nella città litoranea. Reso celebre nel 1999 da Matt Damon, diretto da Anthony Minghella fra il Paradiso sul Mare e le spiagge delle città nel film Il talento di Mr. Ripley, nella nuova serie TV Tom Ripley sarà impersonato dall'attore britannico Andrew Scott. Atteso ad Anzio domani o giovedì per girare scene sulla Riviera di Ponente. La regia è di Steve Zaillian, sceneggiatore, regista e produttore cinematografico statunitense, premio Oscar per la sceneggiatura di Schindler's list e con quattro altre nomination all'attivo. Insomma Anzio come Hollywood, ancora una volta, per la mega produzione di Ripley in Tv.

IL SET

Città invasa da carovane di camion e mezzi per le riprese e centinaia di persone impegnate sul set. «Abbiamo fatto ponti d'oro alla Lotus Production - dice l'assessore aalle Attività produttive, turismo e spettacolo di Anzio, Valentina Salsedo - dato che c'erano altre due location possibili. Dopo vari incontri i responsabili hanno deciso per Anzio. Ripley torna ad essere una grande vetrina per la nostra città e per tutta la settimana la costa di ponente sarà un set a cielo aperto. Saranno impegnate oltre duecento persone, cosa che rappresenta anche una positiva ricaduta economica sul territorio». La troupe domenica ha fatto alcuni saggi di uscita in mare dal porto, dato che si doveva individuare un set dove girare la scena dell'affondamento della barca di Ripley- Andrew Scott. Mentre ieri sono state approntate le ambientazioni nella Villa Imperiale, nota come Villa di Nerone - l'imperatore nacque ad Anzio nel 37 dC - e l'area con i ruderi del suo porto. Vicino ad uno dei moli neroniani, ad Anzio chiamato il terzo, sarà allestito un rimessaggio in cui Ripley affitterà una barca.



LE LOCATION

Ciack, si gira anche nel Parco Archeologico. «Riprese con il nulla osta delle Sovrintendenza - spiega l'assessore - e la produzione ha pure ripristinato, su indicazioni degli archeologi, la scala in legno che porta alla piscina del calidarium della Villa Imperiale, che era inagibile ma serviva per girare. Così Mr Ripley ha contribuito a rendere di nuovo fruibile un'area del Parco Archeologico». Del resto Ripley e Anzio hanno un legame dal 99, quando attori, regista e troupe si stabilirono vari giorni in città e tanti abitanti furono ingaggiati come comparse. Le scene riguardavano l'ultimo viaggio insieme di Tom e Dickie (l'amico ricco che Ripley ucciderà per acquisirne l'identità, ndr) per un festival di jazz a Sanremo, ricostruito ad Anzio. La location del festival era il magnifico edificio liberty del Paradiso sul Mare, che la produzione della fiction tv non ha chiesto forse perché informata della sua inagibilità a causa di anni di incuria. Anche se è in arrivo un finanziamento statale di circa 6 milioni di euro per il restauro.



I PRECEDENTI

Anzio è spesso stata set di film famosi. La rassegna Anzio FilmFest ha riproposto ad agosto alcuni dei titoli più noti, da Il Colonnello Von Ryan con Frank Sinatra e Raffaella Carrà a Il bambino e il poliziotto di Carlo Verdone - che è cittadino onorario di Anzio - a Burraco Fatale, Quo Vado. Fra i must, Cleopatra con Elisabeth Taylor e Richard Burton e poi, al Paradiso sul Mare, Polvere di Stelle con Alberto Sordi e Monica Vitti ma anche Amarcord di Federico Fellini. Non a caso l'ultima grande produzione holliwoodiana ad Anzio è stata per Nine, con regia di Rom Marshall. Cast Nicole Kidman, Penelope Cruz, Daniel Day-Lewis, Kate Hudson, Judy Dench, Marion Cotillard, Sophia Loren, Ricky Tognazzi, Valerio Mastrandrea, Elio Germano e tanti altri. La casa cinematografica Cattleya dichiarò espressamente che la location era sulle tracce di Fellini.