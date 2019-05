Verhofstadt a Salvini, spieghi i legami con Putin

BRUXELLES - Guy Verhofstadt, leader dei Liberali al Parlamento europeo, sfida Matteo Salvini ad un dibattito accusando il leader leghista di complottare con Vladimir Putin per distruggere l'Europa. "Ti sfido a un dibattito dato che le persone hanno il diritto di sapere quali piani hai in mente - afferma in un videomessaggio l'ex primo ministro belga -. Ho già avuto l'occasione di incontrarmi con il premier Conte, ma sappiamo tutti che è lei, in realtà, il vero leader del governo italiano e che si descrive anche come leader delle estreme destre europee". Verhofstadt poi aggiunge: "Lei e i suoi amici, Strache, Le Pen e Farage, state complottando, con l'aiuto e il finanziamento di Putin, per distruggere l'Ue. Vi sfido ad un dibattito uno contro uno e mi faccia sapere dove", se a Bruxelles o in Italia: "io sarò lì".

