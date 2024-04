Pronto il rapporto di Letta, "Molto più di un mercato"

BRUXELLES - È pronto il report di Enrico Letta sul futuro del mercato unico Ue. Si intitola "Molto più di un mercato. Velocità, sicurezza, solidarietà. Contribuire al mercato unico per garantire un'economia sostenibile futuro e prosperità per tutti i cittadini dell'Ue". Il rapporto di circa 150 pagine sarà presentato al consiglio europeo di giovedì.

Nella breve introduzione di 16 pagine (non più una bozza) conferma sin dall'indice di voler procedere dal 'Mercato unico per finanziare gli obiettivi strategici', "per giocare in grande", "sostenibile per tutti", "andare veloce", lontano e "oltre le sue frontiere" invitando "all'azione".