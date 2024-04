Johansson, c'è chi vuole far fallire il Patto sui migranti

BRUXELLES - "C'è chi non vuole che abbiamo successo. Ci sono forze politiche che puntano sulla migrazione come tema tossico da sfruttare ma speriamo che sia una minoranza dello spettro politico". Lo ha detto la commissaria all'Interno Ylva Johansson nel corso di un'intervista all'ANSA e ad altre testate europee. "Non temo che l'estrema destra possa ostacolare l'attuazione del Patto: i Paesi sono davvero convinti e per la Commissione è una priorità", ha aggiunto.

"La Commissione deve presentare un piano sull'attuazione del Patto in settembre ma noi anticiperemo a giugno, per dare più tempo ai 27 di presentare i loro piani in dicembre", ha sottolineato la commissaria. "Sono grata al Consiglio per aver messo a disposizione delle risorse extra, che saranno fondamentali per la messa a terra del Patto. La Commissione avrà un ruolo chiave nel decidere l'assistenza finanziaria e sarà importante avere una road map per ogni Stato membro. In caso contrario ci sarà però anche la procedura d'infrazione".