Fonti europee, sull'ok al Mes dall'Italia non ci arrendiamo

BRUXELLES - Sull'approvazione della riforma del Mes in Italia "non ci arrendiamo". In generale a un certo punto "se ti accorgi di fallire nei tuoi sforzi, devi considerare di provare qualcos'altro, ma non ci siamo ancora arrivati". Ma "assolutamente sarebbe il benvenuto se la volontà politica in Italia cambiasse" e "se fossimo in grado di convincere i nostri amici italiani" lo faremmo. "Quindi non ci arrendiamo". Lo ha detto un funzionario europeo in vista della riunione giovedì dell'Eurogruppo. "Se quest'estate ci fosse l'opportunità di cercare ancora una soluzione positiva al problema, sarebbe di gran lunga l'opzione migliore per tutti".

